Когда смогут вернуться жильцы пострадавшего от пожара дома в Баку в свои квартиры?

БАКУ /Trend/ - Жильцы жилого дома в Насиминском районе Баку, в котором сегодня произошел взрыв, перешедший в пожар, смогут вернуться в свои квартиры после того, как завершится расследование о пригодности здания для дальнейшего проживания в нем, сообщает в субботу Trend.

"В настоящее время нам не разрешается входить в квартиры", - сообщили Trend жильцы пострадавшего от взрыва дома.

По словам жильцов, им предложено несколько дней пожить у родственников.

Отметим, что сегодня утром в Баку в подвальном помещении здания по улице Диляры Алиевой, 18, первые три этажа которого не являются жилыми, произошел взрыв, приведший к пожару.

В результате взрыва в магазине канцтоваров общей площадью 500 квадратных метров, расположенном на первом этаже здания, были разрушены прилавки, элементы конструкции, выбиты рамы окон и дверей. На втором и третьем этажах здания, а также в близлежащих домах, частично были выбиты стекла. Здание было защищено от огня.

В результате взрыва сотрудник магазина Махмудов Захид Шюкюр оглу (1961 года рождения) получил ожоги различной степени тяжести. Предполагается, что взрыв произошел из-за утечки газа.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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