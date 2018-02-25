В Тертерском районе Азербайджана обнаружен минометный снаряд (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В селе Хорузлу Тертерского района Азербайджана обнаружена одна мина, сообщили в воскресенье Trend в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Сообщается, что в агентство поступила информация о том, что на территории вышеупомянутого села найден обнаружен снаряд 82 мм миномета (O-832). Специальная мобильная группа агентства незамедлительно прибыла на место обнаружения.

Был проведен осмотр окрестностей водоканала на указанной территории, в результате неотложных оперативных розыскных мероприятий был обнаружен один снаряд 82 мм миномета (O-832) и перенесен на соответствующую территорию агентства для обезвреживания.

Также был проведен осмотр прилегающей территории площадью 1000 квадратных метров. Других опасных предметов и устройств обнаружено не было.

В общей сложности с 1 по 25 февраля специалистами агентства был произведен осмотр в Агдамском, Агджабединском, Агстафинском, Абшеронском, Физулинском, Тартарском, Газахском, Нафталанском, Геранбойском, Хызинском, Шамкирском, Лянкоранском районах, в Баку, Гяндже и Сумгайыте пяти домов и приусадебных участков, трех посевных площадей, одного частного дома, пяти пастбищ, водоканалов и участков вблизи сельских кладбищ, территорий бытовых отходов, административных участков РУП, территорий бетонного завода и рынков, в результате чего обнаружены и обезврежены 1070 неразорвавшихся боеприпаса, обнаружена одна противотанковая мина, проверена территория площадью 24 865 квадратных метров.

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