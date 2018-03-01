В Азербайджане задержаны члены вооруженной группировки (ФОТО)

1 марта 2018 16:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана провели успешную операцию по раскрытию преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, говорится в сообщении пресс-службы МВД, распространенном в четверг.

В отдел полиции города Ширван поступила информация о том, что житель города Тейюб Тагиев помещен в больницу с огнестрельными ранениями.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и отдела полиции, были задержаны подозреваемые в совершении преступления жители Ширвана Азер Мамедов, Надир Нехмадзаде и житель Сабирабадского района Габиль Фарзалиев.

В ходе личного досмотра у Фарзалиева был обнаружен и изъят пистолет Макарова с пятью патронами в магазине.

В ходе расследования было установлено, что обнаруженное у Фарзалиева оружие принадлежало другому члену группировки Азеру Мамедову, который и стрелял в пострадавшего.

В ходе расследования также было установлено, что Мамедов был причастен и к другим преступлениям. Так, он дал показания, что 21 апреля 2015 года на почве личной неприязни выстрелил из пистолета Макарова в жителя Ширвана Расула Алиева, ранив его в обе ноги.

По фактам были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК Азербайджана. Необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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