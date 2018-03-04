Госкомиссия о предварительных результатах расследования пожара в Наркоцентре в Баку

БАКУ /Trend/ - В субботу состоялось первое заседание Государственной комиссии, созданной распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с пожаром, произошедшим в Республиканском наркологическом центре в Баку. Об этом передаёт АзерТадж.

Информируя о вопросах, обсужденных на заседании, председатель комиссии, заместитель премьер-министра Абид Шарифов сказал, что во время пожара в данном корпусе Наркологического центра находились 55 больных. 25 из них погибли, остальные 30 человека спасены.

«Разумеется, всем нам хорошо известно состояние наркологических больных и, на мой взгляд, нет необходимости подробно говорить об этом. Для того, чтобы такие больные вели себя спокойно, им делаются соответствующие уколы. Поэтому при таком сильном пожаре с трудом удалось спасти 30 человек. К сожалению, распространяется нелицеприятная информация о том, что больные якобы были привязаны к кроватям, среди погибших есть один врач. Bсе это необоснованно. Здесь не может быть речи о том, что больные были привязаны к кроватям, или других подобных вопросах. Однако в результате пожара погиб один врач. Но это был не лечащий больных врач. Просто одним из больных был 62-летний врач»,- сказал заместитель премьер-министра.

Говоря о вопросах, обсужденных на заседании кoмиссии, Aбид Шарифов отметил, что оно проведено на основании указания Президента Ильхама Алиева и с целью выполнения подписанного им распоряжения.

По его словам, одним из главных вопросов, стоящих перед кoмиссией, является установление личностей погибших, организация их похорон правительством и оказание необходимой помощи семьям.

«Вам известно, что установление личностей сгоревших людей, в частности наркологических больных, - чрезвычайно сложный вопрос. Потому что были больные, лечившиеся там 15-20 лет. До сих пор установлены личности девяти человек, они похоронены. Исполнительная власть города Баку и министерство здравоохранения оказывают необходимую помощь их семьям. «Считаю, что установление личностей остальных лиц – вопрос, требующий некоторого времени. Соответствующие структуры, в том числе Генеральная прокуратура, министерства внутренних дел и здравоохранения проводят серьезную работу по этому вопросу, их личности будут установлены за короткий срок. Установление личностей погибших и организация их похорон – первый вопрос для нас. Второй вопрос – размещение оставшихся в живых при пожаре. 30 человек уже размещены в различных больницах. 18 из них отпущены домой»,- сказал он.

Aбид Шарифов подчеркнул, что одним из важных вопросов является расследование причин пожара, а соответствующими структурами - министерством по чрезвычайным ситуациям, Генеральной прокуратурой и министерством внутренних дел в качестве предварительной причины выдвинута версия короткого замыкания, произошедшего в электрической проводке. При этом он отметил, что рассматриваются и другие версии, о которых общественность будет проинформирована в ближайшие дни.

«В соответствии с поручением Президента, я буду постоянно предоставлять информацию о проводимой работе. Мы подготовим конкретные предложения по этим вопросам. Причины пожара будут расследованы, и если есть виновные, то они будут наказаны. Генеральная прокуратура, министерства внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям уже проводят совместное расследование. На сегодняшнем заседании кoмиссии я попросил соответствующие структуры - министерство здравоохранения и Исполнительную власть города Баку о том, чтобы после завершения соответствующего расследования это здание было полностью снесено и на территории проведена необходимая работа по благоустройству. Что касается вопроса размещения людей, получающих в настоящее время лечение в Наркологическом центре, - вы знакомы с распоряжением Президента - на территории Сабунчинского района строится новый центр. Строительство этого центра началось несколько лет назад. В инвестиционной программе, утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, на завершение строительства нового центра выделены средства в размере 5,3 миллиона манатов. По информации министерства здравоохранения, сдача в эксплуатацию этого лечебного учреждения намечена до мая. До того, как будет готов новый Наркологический центр, лечение больных будет продолжено в других корпусах центра»,- сказал Шарифов.

Заместитель премьер-министра сказал, что расследование, связанное с больными в центре и погибшими людьми, будет завершено в течение недели. Вопросы размера первой помощи, которая будет предоставлена их семьям, назначение пенсии определяются министерством труда и социальной защиты населения. В соответствии с законодательством Азербайджана, вопрос предоставления семьям погибших по причине пожара или других чрезвычайных ситуаций единовременного пособия или пенсии рассматривается с учетом несовершеннолетних детей.

Он отметил, что только один из 25 погибших был пенсионером.

Абид Шарифов довел до сведения, что было дано поручение провести расследование по каждому из других погибших и оказании их семьям помощи в соответствии с законом, а министерству финансов также поручено довести помощь в ближайшие дни.

Заместитель премьер-министра сообщил, что в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, эта помощь оказывается Исполнительной властью города Баку и министерством здравоохранения. В то же время, как в районах, так и в Баку похороны организуются и будут организовываться государством, добавил он.

По словам Aбида Шарифова, перед Комиссией поставлена задача подготовить специальный план мероприятий по проведению инвентаризации в государственных структурах, медицинских учреждениях. Он отметил, что в плане мероприятий найдут отражение сведения об аварийных зданиях, меры, которые будут приняты против чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров, другие конструктивные вопросы.

Председатель комиссии с сожалением отметил, что в некоторых СМИ озвучиваются необоснованные заявления в связи с пожаром. Он заметил, что обычно после таких несчастных случаев появляются лица, стремящиеся использовать это. «Однако они не хотят говорить о широкомасштабной работе, проводимой в нашей стране, в частности, о домах, возводимых для беженцев и вынужденных переселенцев, детей, лишенных родительского попечения, и пр. По непосредственному указанию Первого вице-президента Мехрибан Алиевой мы построили в Абшеронском районе 12-этажное здание из двух корпусов, для детей, лишенных родительского попечения. Строительство третьего корпуса на данной территории завершится в этом году. B этих зданиях расселяются дети, потерявшие обоих родителей. B отношении детей данной категории два года назад был принят закон, утвержденный распоряжением Президента Ильхама Алиева. На основании этого закона средства за образование детей, потерявших обоих родителей, выплачиваются государством. Квартиры в этих двух корпусах, построенных в Xырдалане, не только отремонтированы, но и полностью оснащены бытовым оборудованием. Я привел пример потому, что об этом не говорят. Молодые люди, живущие в этом здании, создали семьи, за три года на свет появились около 30 детей. Oни постоянно благодарят за эту прекрасную инициативу. Кроме того, за государственный счет предоставляются квартиры работникам прессы. В других странах всего этого не делается. К сожалению, есть люди, стремящиеся использовать такие трагические события, игнорируя столь прекрасные инициативы», - сказал он.

В заключение Абид Шарифов отметил, что за своевременным выполнением поручений, данных на заседании комиссии, будет осуществляться строгий контроль.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.