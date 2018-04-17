В Геранбойском районе Азербайджана обнаружена ручная граната (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В административном здании представительства Исполнительной власти Геранбойского района в селе Тапгарагоюнлу была обнаружена ручная граната.

Об этом говорится в сообщении Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), распространенном во вторник.

Из центра службы "102" МВД и центра управления в кризисных ситуациях МЧС Азербайджана поступила информация о том, что в этом селе найдена одна ручная граната.

На основе полученных данных на данную территорию была направлена мобильная группа быстрого реагирования агентства. Его специалисты провели осмотр административного здания представительства, в результате была обнаружена граната F-1, которая была перенесена на соответствующую территорию агентства для обезвреживания.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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