Задержаны вооруженные граждане Ирана, нарушившие госграницу Азербайджана (ФОТО)

24 апреля 2018 15:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с нарушением госграницы Азербайджана на погранзаставе вблизи села Сым Астаринского района был проведен пограничный поиск, были перекрыты и взяты под контроль дороги в близлежащие населенные пункты, говорится в сообщении Государственной пограничной службы (ГПС), распространенном во вторник.

В ходе комплексных военных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны два гражданина Ирана - Махтави Насир (1961 года рождения) и Аллахйар Рузбех (1991), нарушившие государственную границу Азербайджана.

У нарушителей были обнаружены и изъяты одна винтовка Winchester и одно двуствольное охотничье ружье.

В ходе расследования было установлено, что граждане Ирана, нарушив госграницу Азербайджана, должны были передать крупную партию наркотиков жителю села Хамушам вышеназванного района Аятулле Вахабову (1950 года рождения).

Вахабов был задержан. Во дворе его дома были найдены и изъяты спрятанные им более 14 килограммов наркотиков (13 334 грамма героина, 720 граммов опия).

Наряду с этим было установлено, что Вахабов вовлек в преступную деятельность по контрабанде наркотиков и своего сына Микаила (1995), который также был арестован.

По факту следственным отделом ГПС возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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