В Азербайджане задержан иностранец, находящийся в розыске по линии Интерпола (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ходе мероприятий по пресечению незаконной миграции, проведенных Государственной миграционной службой Азербайджана, были задержаны четыре гражданина Турции, один гражданин Ирана, один гражданин Бангладеш. В результате совместного со Службой государственной безопасности мероприятия были также задержаны семь граждан Непала - в общей сложности 13 иностранцев.

Об этом говорится в сообщении миграционной службы, распространенном в понедельник.

Во время расследования стало известно, что указанные иностранцы нарушили миграционные правила на территории Азербайджана.

Установлено, что задержанный гражданин Бангладеш Сайфул Ислам прибыл в Азербайджан, откуда его обещали перенаправить в Иран, а затем в Турцию, таким образом, были созданы условия для превращения его в незаконного мигранта. В результате принятых мер была пресечена попытка организации незаконного канала миграции.

В тоже время было установлено, что задержанный гражданин Турции Сокмен Сабир находится в розыске по линии Интерпола, в связи, с чем были проинформированы соответствующие органы.

Задержанные за нарушение требований миграционного законодательства иностранцы были привлечены к ответственности в соответствующем порядке, и в их отношении были приняты решения.

Государственная миграционная служба продолжает мероприятия в рамках борьбы с незаконной миграцией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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