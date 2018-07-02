В Азербайджане задержан иностранец, находящийся в розыске по линии Интерпола (ФОТО)

2 июля 2018 14:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе мероприятий по пресечению незаконной миграции, проведенных Государственной миграционной службой Азербайджана, были задержаны четыре гражданина Турции, один гражданин Ирана, один гражданин Бангладеш. В результате совместного со Службой государственной безопасности мероприятия были также задержаны семь граждан Непала - в общей сложности 13 иностранцев.

Об этом говорится в сообщении миграционной службы, распространенном в понедельник.

Во время расследования стало известно, что указанные иностранцы нарушили миграционные правила на территории Азербайджана.

Установлено, что задержанный гражданин Бангладеш Сайфул Ислам прибыл в Азербайджан, откуда его обещали перенаправить в Иран, а затем в Турцию, таким образом, были созданы условия для превращения его в незаконного мигранта. В результате принятых мер была пресечена попытка организации незаконного канала миграции.

В тоже время было установлено, что задержанный гражданин Турции Сокмен Сабир находится в розыске по линии Интерпола, в связи, с чем были проинформированы соответствующие органы.

Задержанные за нарушение требований миграционного законодательства иностранцы были привлечены к ответственности в соответствующем порядке, и в их отношении были приняты решения.

Государственная миграционная служба продолжает мероприятия в рамках борьбы с незаконной миграцией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Иностранцам в Азербайджане предоставят время для устранения причин, приведших к административной ответственности - Госслужба
Политика 30 июня 11:00
Азербайджан оказывает помощь прибывающим в страну беженцам из других стран - миграционная служба
Общество 20 июня 20:07
Азербайджан упрощает выдачу разрешений на трудоустройство иностранцев
Бизнес 5 июня 12:43
В Баку задержаны мигранты, занимавшиеся незаконной уличной торговлей (ВИДЕО)
Происшествия 31 мая 15:15
В Азербайджане вновь задержаны незаконные мигранты
Общество 11 мая 16:43
Более 1120 иностранных семей в течение 10 лет подали заявки для получения статуса беженца в Азербайджане - миграционная служба
Общество 5 мая 07:07
Бакинский военный суд удовлетворил иск СГБ к экс-сотрудникам упраздненного МНБ
Общество 23 апреля 20:47
Назначен председатель Государственной миграционной службы Азербайджана
Политика 23 апреля 19:44
Государственная миграционная служба Азербайджана объявила тендер
Тендеры 24 февраля 13:06
82 гражданина Азербайджана, присоединившихся к террористическим организациям, привлечены к уголовной ответственности - СГБ
Общество 12 сентября 2017 11:59
В первом полугодии из Азербайджана было выдворено почти 5400 иностранцев
Общество 17 июля 2017 17:32
В Баку состоялся совместный бизнес-форум Государственной миграционной службы и Caspian European Club
Бизнес 25 мая 2017 09:38
IOM поможет внедрить в Азербайджане биометрические карты для регистрации мигрантов
Бизнес 6 апреля 2017 16:31
В Азербайджане предотвращена попытка вывоза в Турцию золотых слитков и инвалюты в крупном размере
Происшествия 10 марта 2017 14:45
Почти 60 человек были лишены гражданства Азербайджана за террористическую деятельность за пределами страны (ФОТО)
Общество 16 января 2017 17:27
СГБ Азербайджана выявила преступные группировки, занимавшиеся незаконным оборотом валюты на десятки миллионов долларов
Общество 28 декабря 2016 20:04
Операция СГБ Азербайджана с рэкет-журналистикой должна поддерживаться обществом - депутат
Общество 7 декабря 2016 15:10
В Азербайджане предотвращена попытка контрабандного вывоза большого количества золотых слитков
Общество 15 ноября 2016 20:42