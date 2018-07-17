На автотрассе Баку-Огуз попал в аварию автобус с пакистанскими туристами

17 июля 2018 18:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На автотрассе Баку-Огуз попал в аварию автобус с пакистанскими туристами, сообщили во вторник Trend в пресс-службе минздрава.

В министерстве отметили, что происшествие произошло на территории Габалинского района.

В результате ДТП трем пакистанцам, получившим легкие телесные повреждения, врачи Габалинской районной центральной больницы оказали амбулаторную помощь. Один человек, помещенный в Габалинский диагностический центр, скоро будет выписан.

Туристы ехали из Шеки в Габалу. В автомобиле Mercedes Vito находились пять членов одной семьи.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова

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