Пожары на территории Губинского района локализованы (версия 3)

БАКУ /Trend/ - В Центр управления кризисными ситуациями МЧС поступила информация о том, что на прилегающих к лесному массиву территориях вблизи сел Гонагкенд и Иснов Губинского района, сел Арзикюш и Кохне Гушчу Сиязаньского района, села Зохрабкенд Шабранского района начался пожар, говорится в сообщении МЧС Азербайджана, распространенном в субботу.

К работам по тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы противопожарной охраны, два вертолета «Ми-17» авиаотряда, добровольцы из числа сотрудников минэкологии, районной исполнительной власти и местных жителей.

По предварительной информации, пожары на территории Губинского района локализованы.

Меры по тушению пожаров продолжаются. Работы осуществляются на высокогорном массиве со сложным рельефом.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

Ранее пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов сообщила, что сегодня днем вблизи села Кохне Гушчу Сиязаньского района начался пожар, который из-за сильного ветра перекинулся на территорию Алтыагаджского национального парка. Осуществляются оперативные меры по тушению пожара. К тушению пожара привлечены сотрудники минэкологии и местные силы МЧС, отмечалось в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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