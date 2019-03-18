Пресечен ввоз из Ирана в Азербайджан крупной партии героина

18 марта 2019 15:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Из Билясуварского района иранской провинции Ардебиль, расположенной в северо-западной части страны, пресечен ввоз в Азербайджан 84 кг героина.

Об этом сказал журналистам начальник полиции провинции Хушанг Хосейни, сообщает в понедельник Trend.

По словам Хосейни, героин в грузовом автомобиле обнаружили сотрудники полиции и таможенники.

Начальник полиции добавил, что по факту задержан один человек, проводится расследование.

Билясуварский района Ирана расположен в 165 километрах от Ардебиля, на границе с Азербайджаном.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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