В Азербайджане произошло третье за сутки смертельное ДТП

БАКУ /Trend/ - В селе Кепенекчи Загатальского района Азербайджана произошло ДТП, повлекшее смерть водителя, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.
Согласно сообщению, в субботу утром житель села Рамиль Мехтиев врезался в дерево на управляемом им автомобиле "VAZ-21011".
В результате ДТП он скончался на месте, двое пассажиров были госпитализированы.
В Загатальском РОП ведется расследование по факту.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)
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