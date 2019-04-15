В Азербайджане произошло третье за сутки смертельное ДТП

15 апреля 2019 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В селе Кепенекчи Загатальского района Азербайджана произошло ДТП, повлекшее смерть водителя, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Согласно сообщению, в субботу утром житель села Рамиль Мехтиев врезался в дерево на управляемом им автомобиле "VAZ-21011".

В результате ДТП он скончался на месте, двое пассажиров были госпитализированы.

В Загатальском РОП ведется расследование по факту.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку произошло ДТП, есть погибший
Происшествия 16:40
В Баку задержан местный "Пабло Эскобар" (ФОТО)
Происшествия 16:05
В тяжелом ДТП в Азербайджане погибли три человека
Происшествия 14:48
В Таиланде 174 человека погибли в авариях за три дня празднования Сонгкрана
Другие страны 14 апреля 19:13
ДТП на трассе Баку - Сумгаит: столкнулись "Pajero" и "ГАЗель" (ФОТО)
Общество 12 апреля 08:56
Дэвид Бернхардт утвержден на посту главы МВД США
США 12 апреля 00:39
Лента новостей
Учреждена пенсия Президента Азербайджана для лиц, ухаживающих за инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья
Политика 18:02
В Азербайджане среди школьников пройдет Олимпиада LEGO Robotics
ИКТ 18:00
В Азербайджане прекращена деятельность компании по производству соков
Бизнес 17:58
В США четырехлетний мальчик убил шестилетнюю сестру
В мире 17:57
В Азербайджане продолжается приватизация госимущества (ФОТО)
Бизнес 17:51
Меркель напомнила Нетаньяху об урегулировании в духе "двух государств"
В мире 17:49
Goldman Sachs повышает акции казахстанского KAZ Minerals до рейтинга “покупать”
Финансы 17:48
Президент Ильхам Алиев повысил пенсию участникам Великой Отечественной войны
Политика 17:46
Назван простой способ улучшить работу сердца
В мире 17:42