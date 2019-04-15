В Азербайджане произошло третье за сутки смертельное ДТП

БАКУ /Trend/ - В селе Кепенекчи Загатальского района Азербайджана произошло ДТП, повлекшее смерть водителя, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Согласно сообщению, в субботу утром житель села Рамиль Мехтиев врезался в дерево на управляемом им автомобиле "VAZ-21011".

В результате ДТП он скончался на месте, двое пассажиров были госпитализированы.

В Загатальском РОП ведется расследование по факту.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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