На водопроводной линии над станцией бакинского метро произошла авария

26 апреля 2019 19:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На станции "Ази Асланов" бакинского метро с потолка потекла вода: протечка воды была замечена в подземном переходе вблизи входа на станцию.

Как сообщил в пятницу Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, причиной этому стала неисправность на водопроводной линии, проходящей вблизи: "Об этом было немедленно сообщено в ОАО "Азерсу". На территорию была направлена аварийная бригада структуры. В настоящее время проблема устраняется".

Мамедов отметил, что протечка воды не влияет на работу метро: "Нет никаких проблем, ни в отношении пассажиропотока, ни в движении поездов".

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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