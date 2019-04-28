Вооруженный инцидент в Масазыре: ранены трое

28 апреля 2019 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В поселке Масазыр Абшеронского района Азербайджана произошел вооруженный инцидент, сообщает Trend.

В результате стрельбы из огнестрельного оружия Камран Гасымов 1994 года рождения, Мамед Талыбов 1990 года рождения и Заур Гянджалиев 1980 года рождения получили многочисленные ранения. Раненые были размещены в Городскую клиническую больницу №1.

По предварительным данным, открывший огонь является комендантом одного из жилых комплексов. Предполагается, что причиной инцидента является возникший между сторонами спор.

Ведется расследование.

(Автор: Самир Али. Текст: Рауф Гулиев)

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