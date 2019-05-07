В Сумгайыте обнаружены фрагменты 26 снарядов с взрывчатыми веществами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Сумгайыте обнаружены фрагменты 26 снарядов, содержащие различное количество взрывчатого вещества, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Информация о нахождении снаряда на территории Сумгайыта поступила в Агентство с номера «102» МВД.

На территорию были отправлены спецгруппа оперативного реагирования Агентства и сотрудники Сумгайытского РУП, которые осмотрели территорию.

В целях безопасности территория была окружена сотрудниками полиции.

В результате срочных безотлагательных мер были обнаружены фрагменты 26 снарядов (пять снарядов OF-350 калибра 76 миллиметров, а также 21 снаряд O-365 калибра 85 миллиметров) содержащие различное количество взрывчатого вещества.

Обнаруженные фрагменты были перевезены для обезвреживания в центр Агентства.

Также была осмотрена территория в 100 квадратных метров по периметру места, где были обнаружены снаряды, дополнительных опасных предметов обнаружено не было.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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