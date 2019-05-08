В Бейлаганском районе произошло ДТП, есть погибший

8 мая 2019 12:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В селе Годеклер Бейлаганского района произошло ДТП, в результате которого погиб один и пострадали два человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

ДТП произошло вчера около 01: 00.

Автомобиль марки "Mercedes", за рулем которого находился житель Ходжавендского района В. Новрузов, въехал в ехавший впереди трактор "T-28", управляемый жителем села Годеклер М. Магеррамовым.

Водитель "Mercedes" потерял управление и автомобиль столкнулся с едущим по встречной полосе автомобилем "KamAZ", управляемым жителем Агджабединского района И. Аббасовым.

В результате один из пассажиров Новрузова – житель Агджабединского района Халил Агаев скончался по дороге в больницу, сам Новрузов и другой пассажир госпитализированы.

По факту проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На Филиппинах три человека погибли при столкновении автобуса и грузовика
Другие страны 7 мая 06:29
Тяжелое ДТП в Азербайджане, есть погибшие
Происшествия 6 мая 19:59
В Азербайджане в ДТП с участием микроавтобуса погиб ребенок - минздрав
Происшествия 6 мая 10:21
ДТП с автобусом в Турции, два погибших, 13 раненых
Турция 5 мая 14:02
МВД Азербайджана изъяло из незаконного оборота более 11 кг наркотиков
Общество 4 мая 16:54
Замминистра МВД: Сообщения о незаконной торговле человеческими органами в Азербайджане не находят подтверждения
Общество 3 мая 17:56
Лента новостей
Исполнительный директор Lightsource BP Ник Бойл посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти
Общество 12:41
В Туркменистане приступили к освоению региона вокруг озера "Алтын Асыр"
Туркменистан 12:39
Азербайджан начал выполнять обязательства в рамках соглашения ОПЕК+
Энергетика 12:36
МИД Китая выступил за сохранение ядерной сделки с Ираном
В мире 12:29
Баку может принять 24-ый Всемирный нефтяной конгресс
Энергетика 12:27
Глава Погранслужбы Азербайджана проверил боеготовность погранвойск в Агстафе (ФОТО)
Общество 12:24
Туркменистан и Кыргызстан обсуждают возможности торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия
Бизнес 12:18
США хотят объявить Иран угрозой безопасности, сообщил источник в Брюсселе
В мире 12:12
В Баку изменена схема движения на одном из автобусных маршрутов
Общество 12:08