В вагоне бакинского метро возникла проблема

БАКУ /Trend/ - В дверях вагона одного из поездов Бакинского метрополитена возникла проблема. Об этом сообщил Trend пресс-секретарь глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

"В дверях одного из вагонов поезда, двигающегося в направлении станции "Хази Асланова", возникла проблема. Поезд из-за технической неполадки проехал одну станцию ("28 Мая" - "Гянджлик") с открытой дверью. На станции "Гянджлик" данная проблема была устранена и поезд продолжил свой путь. Однако ведется расследование в связи с распространенными видеороликами. Общественности будет предоставлена информация о результате", - сказал он.

(Автор: Самир Али)

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