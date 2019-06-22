Обнаружены тела обоих братьев, утонувших в Куре

БАКУ /Trend/ - Завершились поиски тела и второго из братьев - Садыгова Рамала Сеймур оглу (2006), утонувшего вчера в Куре на территории села Ашагы Нохудлу Сальянского района, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МЧС.

Ранее спасатели-водолазы МЧС в пяти километрах от места его нахождения обнаружили и извлекли из реки тело другого брата - жителя села Ашагы Нохудлу Сальянского района Садыгова Равана Сеймур оглу (2003).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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