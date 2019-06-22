Обнаружены тела обоих братьев, утонувших в Куре

22 июня 2019 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершились поиски тела и второго из братьев - Садыгова Рамала Сеймур оглу (2006), утонувшего вчера в Куре на территории села Ашагы Нохудлу Сальянского района, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МЧС.

Ранее спасатели-водолазы МЧС в пяти километрах от места его нахождения обнаружили и извлекли из реки тело другого брата - жителя села Ашагы Нохудлу Сальянского района Садыгова Равана Сеймур оглу (2003).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Бинагадинском районе возник второй за день пожар
Происшествия 13 июня 15:32
Вертолет МЧС тушит пожар в Гобустане
Происшествия 13 июня 14:22
В детском саду в Сумгайыте произошел пожар
Происшествия 22 мая 13:49
В Азербайджане от непогоды пострадали десятки жилых домов и университет
Экономика 20 мая 21:41
ИВ о последствиях сильного ветра и ливня в Загатале (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 20 мая 10:52
Известны имена пострадавших при пожаре на судне "Исрафил Гусейнов"
Происшествия 10 мая 12:03
Лента новостей
ПРООН поддерживает развитие малого и среднего бизнеса в Азербайджане
Экономика 17:03
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с азербайджанскими спортсменами-участниками II Европейских игр (ФОТО)
Общество 16:58
Президент Ильхам Алиев поздравил Герцога Люксембурга Анри
Политика 16:45
ЕБРР финансирует грузинскую птицефабрику
Финансы 16:40
Азербайджанский боксер с разгромным счетом победил армянского соперника
Общество 16:28
Фантазии Махмуда Рустамова из неопубликованного (ФОТО)
Культура 16:01
В Грузии прошла конференция в честь 101-летней дружбы с Азербайджаном
Бизнес 15:53
Администрация Президента: Министерство оборонной промышленности не считается упраздненным и продолжает свою деятельность
Политика 15:28
Казахстан наращивает объем контейнерных перевозок
Бизнес 15:01