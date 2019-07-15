Генпрокуратура Азербайджана: Упавшая ветвь дерева была неповрежденной

15 июля 2019 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана распространила информацию о причинах обрушения части кроны дерева в Шеки.

Как сообщили Trend из ведомства, 14 июля около 12:00 на территории Ханского дворца внезапно обломилась часть ствола полуметрового диаметра и упала на людей. В результате 19 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести. Пострадавшие были срочно доставлены в центральную районную больницу Шеки. 13 из них, после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой. Двое проходят интенсивной лечение в Шекинской центральной районной больнице, еще четверо - в Бакинской центральной клинической больнице.

Сотрудники районной прокуратуры, а также специалисты соответствующих министерств провели на месте происшествия надлежащие мероприятия.

В ходе предварительного расследования было установлено, что часть ствола 34-метрового ханского чинара отломилась от ствола на высоте 21 метра, и падая, сломала другую ветвь на высоте 17 метров. Все это упало на находящихся под деревом людей.

По предварительным заключениям специалистов, причиной падения ветви стала непогода. 14 июля, в течение трех часов выпало 32 миллиметра осадков, что составляет 54 процентов месячной нормы, порывы ветра достигали 8-12 метров в секунду. Также было установлено, что обломившаяся часть ствола была здоровой, не подвергалась гниению, либо какому-либо внешнему воздействию, кроме стихии. В Центре судебной экспертизы министерства юстиции назначена судебно-биологическая и судебно-трасологическая экспертиза, при участии специалистов министерства экологии и природных ресурсов.

Расследование продолжается.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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