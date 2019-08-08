В Баку автомобиль попал в яму, выкопанную для ремонта газовой трубы (ФОТО)

8 августа 2019 17:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В ПО "Азеригаз" прокомментировали инцидент в котором легковой автомобиль угодил в яму, вырытую для ремонта газораспределительной системы.

Как сообщили в четверг Trend из ПО «Азеригаз», в ходе ремонтных работ, газовая труба длиной примерно 10 метров была заменена на новую. На представленных фотографиях видно состояние старой трубы со следами коррозии, а также новая труба после ремонта.

Согласно информации, до начала работ территория была оцеплена специальной лентой и установлены предупреждающие знаки. Несмотря на это, один автомобиль свалился в ремонтную яму.

«От лица «Азеригаз» подтверждаем, что на территории заранее были приняты все меры безопасности, и авария, совершенная автомобилем на территории работ, может быть лишь результатом невнимательности его водителя»,- подчеркнули в компании.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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