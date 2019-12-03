Сильный ветер повалил деревья в Баку

3 декабря 2019 14:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сильный ветер, наблюдавшийся ночью в Баку, повалил несколько деревьев, сказал Trend во вторник начальник отдела по охране растений Хозяйственного объединения по озеленению ИВ столицы Орхан Мамедов.

"Сильный ветер, начавшийся вчера вечером, повалил восемь деревьев в Ясамальском и Сабаильском районах, в результате чего повреждены два автомобиля", - сказал он.

Мамедов добавил, что в настоящее время Хозяйственное объединение работает в усиленном режиме, сотрудники отдела по охране растений ведут в различных местах города агротехнические работы.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)

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