Сильный ветер повалил деревья в Баку

БАКУ /Trend/ - Сильный ветер, наблюдавшийся ночью в Баку, повалил несколько деревьев, сказал Trend во вторник начальник отдела по охране растений Хозяйственного объединения по озеленению ИВ столицы Орхан Мамедов.
"Сильный ветер, начавшийся вчера вечером, повалил восемь деревьев в Ясамальском и Сабаильском районах, в результате чего повреждены два автомобиля", - сказал он.
Мамедов добавил, что в настоящее время Хозяйственное объединение работает в усиленном режиме, сотрудники отдела по охране растений ведут в различных местах города агротехнические работы.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)
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