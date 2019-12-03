Директор Огузской профессиональной школы задержан по подозрению в коррупции

БАКУ /Trend/ - Успешные реформы под руководством Президента Ильхама Алиева охватывают все сферы жизни общества, в том числе, сферу образования. В направлении дальнейшего развития этого сектора предпринимаются важные шаги. Наряду с этим, также продолжаются самые жесткие меры по борьбе с противозаконными действиями, бросающими тень на прогрессивную политику государства в этой сфере, передает во вторник Trend.

Согласно совместному сообщению министерства образования и Генпрокуратуры Азербайджана, на основе оперативной информации о незаконных действиях директора Огузской профессиональной школы, при участии сотрудников министерства образования Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре провело совместные оперативно-розыскные меры.

По итогам расследования в отношении директора Азера Наджмаддинова возникли серьезные подозрения в присвоении ежемесячных стипендий учеников с 2017 по 2019 годы, путем использования их пластиковых карт, выданных ОАО «Kapitalbank». В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре возбуждено уголовное дело то статье 308.1 УК Азербайджана (злоупотребление должностными полномочиями).

Для обеспечения объективного следствия, по решению суда в служебных кабинетах Наджмеддинова, главного мастера Имдада Исмайылова, главного бухгалтера и других работников, а также во вспомогательных помещениях были произведены обыски и обнаружены 39 пластиковых карточек, 600 манатов, которые по показаниям являются платой за обучение, а также другие документы и предметы, представляющие интерес для следствия. Директор школы Азер Наджмеддинов задержан в качестве подозреваемого.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные действия по определению виновных, и студентов, законные права которых были нарушены и обеспечению возмещения нанесенного ущерба.

Министерство образования и Генпрокуратура Азербайджана просят граждан, столкнувшихся с инцидентами такого рода, немедленно сообщать об этом в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре по «горячей линии» 161.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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