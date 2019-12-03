Директор Огузской профессиональной школы задержан по подозрению в коррупции

3 декабря 2019 20:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Успешные реформы под руководством Президента Ильхама Алиева охватывают все сферы жизни общества, в том числе, сферу образования. В направлении дальнейшего развития этого сектора предпринимаются важные шаги. Наряду с этим, также продолжаются самые жесткие меры по борьбе с противозаконными действиями, бросающими тень на прогрессивную политику государства в этой сфере, передает во вторник Trend.

Согласно совместному сообщению министерства образования и Генпрокуратуры Азербайджана, на основе оперативной информации о незаконных действиях директора Огузской профессиональной школы, при участии сотрудников министерства образования Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре провело совместные оперативно-розыскные меры.

По итогам расследования в отношении директора Азера Наджмаддинова возникли серьезные подозрения в присвоении ежемесячных стипендий учеников с 2017 по 2019 годы, путем использования их пластиковых карт, выданных ОАО «Kapitalbank». В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре возбуждено уголовное дело то статье 308.1 УК Азербайджана (злоупотребление должностными полномочиями).

Для обеспечения объективного следствия, по решению суда в служебных кабинетах Наджмеддинова, главного мастера Имдада Исмайылова, главного бухгалтера и других работников, а также во вспомогательных помещениях были произведены обыски и обнаружены 39 пластиковых карточек, 600 манатов, которые по показаниям являются платой за обучение, а также другие документы и предметы, представляющие интерес для следствия. Директор школы Азер Наджмеддинов задержан в качестве подозреваемого.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные действия по определению виновных, и студентов, законные права которых были нарушены и обеспечению возмещения нанесенного ущерба.

Министерство образования и Генпрокуратура Азербайджана просят граждан, столкнувшихся с инцидентами такого рода, немедленно сообщать об этом в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре по «горячей линии» 161.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане подготовлены предложения по упрощению приема в магистратуру
Общество 15:06
Азербайджан является лидером на Южном Кавказе по научно-исследовательским работам
ИКТ 28 ноября 12:37
Вузы играют важную роль в повышении процента научных исследований в Азербайджане
Общество 22 ноября 10:14
В Азербайджане утверждены правила финансирования международных программ двойных дипломов
Общество 22 ноября 09:52
Кабмину Азербайджана представлен законопроект "Об организации психологической службы"
Общество 21 ноября 19:43
При министерстве образования Азербайджана создана группа управления
Общество 21 ноября 17:10
Лента новостей
Названы популярные города мира с дешевым традиционным такси
В мире 21:16
В регионах Азербайджана растет кредитование
Финансы 20:58
Азербайджанское предприятие возобновит экспорт консервированной продукции
Бизнес 20:29
Депозиты юридических лиц в Азербайджане превысили 14,5 млрд манатов
Финансы 20:16
Реформы в Азербайджане служат интересам граждан - эксперт
Экономика 20:13
Новое назначение в ПО "Азеригаз"
Энергетика 19:51
В Азербайджане вырос оборот по платежным картам
Финансы 19:45
По случаю Международного дня инвалидов в Баку прошел детский фестиваль «Разные, но равные» (ФОТО)
Общество 19:40
Сократилось число визитов из России в Грузию
Туризм 19:27