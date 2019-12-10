Во время пожара на рынке стройматериалов в Баку отравились дымом два человека

10 декабря 2019 10:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с пожаром на рынке стройматериалов вблизи т.н. «поста экологии» на автотрассе Баку-Сумгайыт в отделение токсикологии Клинического медцентра доставлены два человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минздрав.

"По информации на 09:05, в отделение токсикологии Клинического медцентра с диагнозом "отравление дымом" доставлены два человека", - сказали в ведомстве.

Было отмечено, что на место пожара отправлены пять бригад скорой помощи.

Как сообщил ранее во вторник Trend, пожар произошел в здании оптового рынка строительных материалов "Eurohome" в Бинагадинском районе столицы.

Сильный пожар в одном из магазинов строительных материалов на рынке распространился на другие магазины.

На место происшествия привлечены силы Госслужбы противопожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Работы по тушению пожара продолжаются.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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