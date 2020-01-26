Два человека погибли, пять пострадали в результате ДТП в Исмаиллы (ВИДЕО)

26 января 2020 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщил в воскресенье Trend глава отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции Азербайджана, полковник полиции Кямран Алиев, полковник полиции Кямран Алиев.

По его словам, ДТП произошло сегодня утром на территории села Билзан. Столкнулись пассажирский автобус Mercedes-Benz, направляющийся из Баку в Габалу, и легковой автомобиль ВАЗ-2106.

В результате ДТП погибли два человека, находящиеся в легковом автомобиле, пять пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По факту ведется расследование.

(Автор: Самир Али)

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