В Баку из-за гололеда пострадали 5 человек

БАКУ/Trend/ - В связи с погодными условиями в службу скорой помощи Баку поступило 5 обращений, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

У обратившихся людей зафиксированы переломы и ушибы конечностей.

Обратившиеся лица госпитализированы в НИИ травматологии и ортопедии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова).