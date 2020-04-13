В Астаре арестован человек, распространявший ложную информацию в связи с коронавирусом
БАКУ/Trend/ - В Астаринском районе Азербайджана житель села Санджаради Дуньямалы Мамедов по WhatsApp отправлял разным лицам вымышленную информацию в связи с коронавирусом (COVID-19), не ссылаясь на официальную информацию государственных структур, не отражающую действительность, которая могла ввести в заблуждение общество, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД.
Он был вызван в отделение полиции Астаринского района.
В действиях Мамедова были выявлены признаки проступков, предусмотренных статьей 388-1 Кодекса об административных правонарушениях, и он был арестован в административном порядке.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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