В Астаре арестован человек, распространявший ложную информацию в связи с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - В Астаринском районе Азербайджана житель села Санджаради Дуньямалы Мамедов по WhatsApp отправлял разным лицам вымышленную информацию в связи с коронавирусом (COVID-19), не ссылаясь на официальную информацию государственных структур, не отражающую действительность, которая могла ввести в заблуждение общество, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД.

Он был вызван в отделение полиции Астаринского района.

В действиях Мамедова были выявлены признаки проступков, предусмотренных статьей 388-1 Кодекса об административных правонарушениях, и он был арестован в административном порядке.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)