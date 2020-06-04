В Азербайджане произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - 3 июня в 22:09 по местному времени на территории Билясуварского района, в 33 километрах к северо-западу от станции Джалилабад произошло землетрясение.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Магнитуда подземных толчков составила 3,1. Землетрясение не ощущалось.