В Азербайджане произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - 3 июня в 22:09 по местному времени на территории Билясуварского района, в 33 километрах к северо-западу от станции Джалилабад произошло землетрясение.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Магнитуда подземных толчков составила 3,1. Землетрясение не ощущалось.
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