Распространены видеокадры операции по разоблачению худрука Госоркестра духовых инструментов Лютфи Гадирова
БАКУ /Trend/ - Распространены видеокадры операции, проведенной по разоблачению художественного руководителя Азербайджанского государственного оркестра духовых инструментов при Министерстве культуры Лютфи Гадирова, сообщает в среду Trend.
Лютфи Гадиров, задержанный в ходе операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, признался в содеянном.
Решением Бинагадинского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.
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Распространены видеокадры операции по разоблачению худрука Госоркестра духовых инструментов Лютфи Гадирова
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