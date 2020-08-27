Ветер затрудняет тушение пожара в Хызы - МЧС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) поступила информация о пожаре в горной местности в районе села Дизавар Хызынского района.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, на территорию были привлечены пожраные расчеты Государственной противопожарной службы МЧС.

Согласно предварительной информации, на территории горит сухая трава и кустарники. В связи с возникновением угрозы распространения пожара в направлении леса, к тушению пожара были привлечены два вертолета авиаотряда МЧС и сотрудники министерства экологии и природных ресурсов. Ветер, а также то обстоятельство, что очаг возгорания расположен в высокогорном массиве со сложным рельефом, затрудняют процесс пожаротушения. В настоящее время принимаются срочные и неотложные меры по тушению пожара.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)