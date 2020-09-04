Бактрансагентство: Въезд на проспект Азадлыг закрыт
БАКУ /Trend/ - Въезд на проспект Азадлыг с улицы Гасана Алиева (в направлении горда) перекрыт, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Как говорится в сообщении, въезд на закрыт в связи с падением подъемного крана на пересечении проспекта Азадлыг с улицей Насиббека Юсифбейли.
В настоящее время автомобили и регулярные и экспресс-автобусы пользуются альтернативными дорогами: "Просьба к водителям не проезжать по этой территории, если в этом нет необходимости", говорится в сообщении БТА
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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