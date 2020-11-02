Сапер ANAMA подорвался на мине

БАКУ /Trend/ - Сапер Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Зейналов Тельман Бабир оглу, проводя операцию по разминированию, подорвался на противопехотной мине (PMN-Э), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

В результате взрыва он потерял левую ногу, его состояние оценивается как стабильное.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)