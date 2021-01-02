Пожар в ресторане в Баку потушен (версия 3)

(изменен заголовок, первая версия в 15:05)

БАКУ /Trend/ - В Наримановском районе Баку сгорели воспламеняющиеся конструкции и кровля двухэтажного здания на площади 100 кв.м., где на втором этаже расположены ресторан (площадь 1250 кв. метров) и торговые объекты различного назначения, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.

В результате оперативных и неотложных мер, проведенных Государственной службой противопожарной охраны МЧС, распространение пожара на обширную территорию было предотвращено.

Остальная часть здания и прилегающие объекты были защищены от огня. Пожар потушен подразделениями пожарной охраны.

Напомним, что сегодня на «горячую линию – 112» МЧС поступила информация том, что по ул. Алияра Алиева в Наримановском районе Баку горит ресторан.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)