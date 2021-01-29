Прошло судебное заседание по делу экс-главы ИВ Агстафинского района и его заместителя

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Гянджинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-главы Агстафинского района Низамеддина Гулиева и его первого заместителя Рамиза Татарова, задержанных в результате операции Службы государственной безопасности Азербайджана.

Как передает в пятницу Trend, в заседании под председательством судьи Магомеда Багирова были уточнены анкетные данные подозреваемых. Очередное заседание назначено на 12 февраля.

Напомним, что согласно собранным материалам, возникли обоснованные подозрения в регулярном злоупотреблении главой исполнительной власти Агстафинского района Низамеддином Гулиевым должностными полномочиями. Кроме того, возникли обоснованные подозрения в получении с мая 2019 года Н.Гулиевым через своего заместителя Рамиза Татарова денежных средств под разными предлогами от должностных лиц местных исполнительных органов и других государственных структур.

Возникли также обоснованные подозрения в получении Н.Гулиевым взяток через своего заместителя Р.Татарова от лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью. Наряду с этим, у следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Н.Гулиев вымогал бюджетные средства у руководителей учреждений здравоохранения, образовательных и других структур, присваивал определенную часть государственных средств, а также средств с зарплатных карт малоимущих лиц, занятых в общественных работах.

В ходе осмотра служебных комнат Н.Гулиева и его заместителя Р.Татарова были изъяты составленные ими списки полученных от разных людей денежных средств, документы и другие значимые для следствия доказательства.

Подозреваемым было предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение в особо крупном размере), 311.3 (получение взятки в особо крупном размере), 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)