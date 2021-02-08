В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 4 балла

БАКУ /Trend/ - В Гаджигабуле произошло землетрясение магнитудой 4, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.

Подземные толчки были зафиксированы в 08:10 по местному времени на глубине 3 км в 32 км к северо-западу от станции Али Байрамлы.

Землетрясение не ощущалось.

(Текст: Кямаля Сеидова)