Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине 3 человек в Джебраиле

БАКУ /Trend/ - По факту подрыва на мине трех человек в Джебраиле возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в понедельник Trend в Генпрокуратуре Азербайджана, 7 февраля 2021 года сотрудниками Джебраильской районной прокуратуры была проведена предварительная проверка по факту подрыва на противотанковой мине жителей Физулинского района Мехмана Гулиева, Ильгара Ахмедова и Мустагима Алескерова во время движения на автомашине марки "ВАЗ 2106" с государственным регистрационным номером 99-NH-623.

При осмотре места происшествия сотрудниками прокуратуры и криминалистами с участием судебно-медицинского эксперта было обнаружено тело Мехмана Гулиева 1988 года рождения, а также фрагменты других тел. Для определения принадлежности этих фрагментов телам И.Ахмедова и М.Алескерова была назначена судебно-медицинская генетическая экспертиза.

По данному факту в Джебраильской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц)

В настоящее время проводятся интенсивные следственно оперативные действия.

О ходе и результатах следствия общественности будет предоставлена дополнительная информация.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)