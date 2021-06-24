В Ходжавенде обнаружены противотанковые мины армянского производства (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Ходжавендского РОП обнаружили противотанковые мины армянского производства, заложенные на межпоселковых дорогах, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД Азербайджана.

Две установленные противотанковые мины были обнаружены на дороге в село Агджакенд.

Об этом незамедлительно было проинформировано Агентство по разминированию. Во время осмотра территории сотрудниками Агентства были обнаружены еще три противотанковые мины.

Все пять мин были обезврежены.

Кроме того, две противотанковые мины были обнаружены на сельской дороге Дюдюкчю – Эдилли, и об этом было проинформировано Агентство по разминированию. Меры по разминированию территории продолжаются.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)