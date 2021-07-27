Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию подорвался на мине

БАКУ /Trend/ - Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию Насиров Бахруз Тапдыг оглу 27 июля подорвался на противопехотной мине в Джебраиле, сообщает во вторник Trend со ссылкой на районную прокуратуру.

Он был командирован в село Мехтили Джебраильского района с целью поиска неразорвавшихся боеприпасов.

В результате подрыва на мине сотрудник агентства получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По факту Джебраильская районная прокуратура проводит расследование.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)