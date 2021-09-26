МЧС Азербайджана о затоплении некоторых территорий в Баку

БАКУ /Trend/ - На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о том, что в результате проливного дождя, начавшегося в ночь на 26 сентября, были затоплены некоторые частные дома, дворы и объекты коммуникации в Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС, для принятия необходимых и неотложных мер немедленно были привлечены силы Государственной противопожарной службы.

Благодаря принятым мерам дождевая вода была отведена с затопленных территорий Бинагадинского и Хазарского районов столицы. В настоящее время ведутся работы в связи с ликвидацией последствий дождя по некоторым адресам.