Сильный ветер в Баку перевернул четыре автомобиля
БАКУ /Trend/ - Сильный ветер, который наблюдается в Баку со вчерашнего дня, перевернул четыре грузовых автомобиля.
Об этом в четверг сообщил Trend старший инспектор Управления государственной дорожной полиции г. Баку майор полиции Араз Аскерли.
По его словам, вчера на участке дороги от Дворца водных видов спорта до Бибиэйбата перевернулись четыре грузовых автомобиля весом до 3,5 тонны: "Движение на дороге на несколько часов было изменено. В настоящее время изучается нанесенный ущерб".
Отметим, что ранее Хозяйственное объединение по озеленению Исполнительной власти г. Баку сообщило, что сильный ветер повалил 93 дерева. В результате нанесен серьезный ущерб 10 автомобилям.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Сотрудничество между Саудовской Аравией и Азербайджаном жизненно важно для стабильности мировых нефтегазовых рынков - Парвиз Шахбазов
Проведена презентация Акселерационного центра "SABAH.lab" для студентов Бакинской высшей школы нефти (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев сыграл значительную роль в обеспечении стабильности на Южном Кавказе – Дэвид Меркель
Азербайджан и ЮНЕСКО активно ведут диалог для организации технической миссии на освобожденные территории - глава МИД (ФОТО)
На мелиорационные мероприятия из госбюджета Азербайджана планируется выделить порядка 500 млн манатов
Трогательное выступление детей шехидов… Слова Героев Отечественной войны, озвученные языком жестов (ВИДЕО, ФОТО)
В Азербайджане предпринимаются шаги по минимизации разницы между критерием потребности и прожиточным минимумом - Сахиль Бабаев
Наша поддержка в процессе реконструкции и восстановления освобожденных земель Азербайджана будет постоянной и впредь - Эрдоган
Граждане Азербайджана могут пройти необходимые обследования и продлить инвалидность - министр труда и социальной защиты населения
Азербайджанская писательница отмечена Bonne Vie Ulduzları - "Лучшая писательница года тюркского мира" (ФОТО)
Международный аэропорт Гейдар Алиев работает в штатном режиме, несмотря на ухудшение погодных условий