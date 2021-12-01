В Баку произошел взрыв в двухэтажном доме
БАКУ /Trend/ - На кухне первого этажа двухэтажного дома мансардного типа общей площадью 200 квадратных метров в Хазарском районе города Баку произошел взрыв.
Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, в результате взрыва частично разрушены пластиковые оконные рамы дома. Также в результате пожара, возникшего после взрыва, сгорели легковоспламеняющиеся конструкции кухни на площади 30 квадратных метров.
Остальная часть дома защищена от огня. Пожар потушен подразделениями противопожарной охраны.
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