В результате взрыва кассетного боеприпаса в Евлахе погиб пастух

БАКУ /Trend/ - В результате взрыва кассетного боеприпаса в Евлахском районе Азербайджана погиб пастух.

Как сообщает в среду Trend, инцидент произошел в поселке Аран. Местный житель Исмаил Микаилов, 1996 года рождения, работающий пастухом, скончался на месте от полученных травм в результате взрыва кассетного боеприпаса.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и прокуратуры, осмотрели место происшествия и тело, провели судебно-медицинскую экспертизу.

Кассетный боеприпас был выпущен армянами во время Отечественной войны.

В Евлахской районной прокуратуре по данному факту возбуждено уголовное дело.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)