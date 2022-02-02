В результате взрыва кассетного боеприпаса в Евлахе погиб пастух
БАКУ /Trend/ - В результате взрыва кассетного боеприпаса в Евлахском районе Азербайджана погиб пастух.
Как сообщает в среду Trend, инцидент произошел в поселке Аран. Местный житель Исмаил Микаилов, 1996 года рождения, работающий пастухом, скончался на месте от полученных травм в результате взрыва кассетного боеприпаса.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и прокуратуры, осмотрели место происшествия и тело, провели судебно-медицинскую экспертизу.
Кассетный боеприпас был выпущен армянами во время Отечественной войны.
В Евлахской районной прокуратуре по данному факту возбуждено уголовное дело.
(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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