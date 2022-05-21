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В Ходжавенде обнаружены оружие и боеприпасы (ВИДЕО)

Происшествия Материалы 21 мая 2022 10:01
В Ходжавенде обнаружены оружие и боеприпасы (ВИДЕО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Сотрудники Ходжавендского РОП продолжают проводить мероприятия по обнаружению оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на брошенных военных позициях на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в субботу Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проводимых сотрудниками Ходжавендского РОП на территории района, было обнаружено и изъято восемь автоматов, пять гранатометов, три пулемета, 1 632 патрона различного калибра и другие боеприпасы.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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