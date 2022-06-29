В результате пожара в Баку сгорели два автомобиля (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Этой ночью в результате пожара в Баку сгорели два автомобиля.

Как сообщили Trend в министерстве по чрезвычайным ситуациям, на короткий номер 112 горячей линии МЧС поступила информация о пожаре на объекте, расположенном на пересечении улиц Д.Алиевой и Р. Рзы.

На место происшествия незамедлительно прибыли силы Государственной противопожарной службы МЧС. Благодаря оперативному вмешательству пожарных и их профессионализму огонь был потушен в короткие сроки, несмотря на сильный ветер.

В результате сгорели деревянная облицовка двух контейнеров и предметы внутри них, стройматериалы на площади 100 квадратных метров, дерево и легковые автомобили Mercedes-200 и Nissan Pathfinder, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)