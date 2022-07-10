Перевернулись три грузовых вагона поезда грузинских железных дорог, которые везли в Азербайджан сахар-сырец

БАКУ /Trend/ - 9 июля примерно в 20:30 по местному времени недалеко от железнодорожной станции Саатлы перевернулись три грузовых вагона грузинских железных дорог, перевозивших сахар-сырец из Черного моря в Азербайджан, сообщили в воскресенье Trend в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
По первоначальной версии, причиной инцидента стала техническая неисправность одного из вагонов (сломалась шейка оси колесной пары). На место происшествия отправилась делегация из руководителей ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Принимаются срочные меры по ликвидации последствий аварии.
Отмечается, что в результате инцидента погибших и пострадавших нет. Определяется размер ущерба железнодорожной инфраструктуре. В ближайшие часы в районе Саатлы-Имишли движение поездов будет восстановлено.