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Погиб военнослужащий азербайджанской армии

Происшествия Материалы 14 июля 2022 09:26
Погиб военнослужащий азербайджанской армии

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БАКУ /Trend/ - Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате выстрела из автоматического оружия.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В сообщении отмечается, что около 23:00 13 июля военнослужащий срочной военной службы азербайджанской армии Манафзаде Руслан Шариф оглу погиб в результате выстрела из автоматического оружия.

По факту его гибели в Военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса, ведется следствие.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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