БАКУ /Trend/ - Начался пожар на лесных территориях Губинского и Шабранского районов.

Об этом Trend сообщила во вторник пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.

Она отметила, что в настоящее время местными структурами министерства, сотрудниками Государственной противопожарной службы МЧС принимаются меры по локализации огня и тушению пожара.

“Сильная жара в последние дни повышает вероятность пожаров в природных зонах. С учетом этого, просим жителей сел, находящихся вблизи лесных массивов, а также отдыхающих на природе лиц строго соблюдать правила пожарной безопасности”, - сказала Ибрагимова.

(Перевод: Нубар Кулузаде)