В январе предотвращена контрабанда более 154 кг наркотических средств

БАКУ /Trend/ - В январе 2023 года сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана продолжились мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Об этом сообщили в четверг Trend в пресс-службе ГПС Азербайджана.

В сообщении отмечается, что в результате проведенных операций из незаконного оборота было изъято 154 кг 700 граммов наркотических средств и 9 490 психотропных таблеток.

В результате мероприятий, проводимых сотрудниками ГПС Азербайджана, была задержана контрабанда на общую сумму 1 790,484 тысячи манатов, в том числе табачные изделия и алкогольные напитки.

(Перевод: Фидан Мустафаева)