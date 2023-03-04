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В Ходжалы грузовик упал в водоканал (ФОТО)

Происшествия Материалы 4 марта 2023 11:26 (UTC +04:00)
В Ходжалы грузовик упал в водоканал (ФОТО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В Ходжалинский районный отдел полиции поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на территории села Чанагчы. Сотрудники полиции немедленно прибыли на место происшествия и провели соответствующее разбирательство.

Главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов сообщил Trend, что в результате предварительного расследования выяснилось, что житель Бардинского района Сеймур Велиев, управлявший грузовым автомобилем марки "Shacman", не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в водоканал у обочины дороги.

Водителю, получившему в результате происшествия различные телесные повреждения, оказали первую медицинскую помощь, после чего направили в больницу.

Разбирательства по данному факту продолжаются.

В Ходжалы грузовик упал в водоканал (ФОТО)
В Ходжалы грузовик упал в водоканал (ФОТО)
В Ходжалы грузовик упал в водоканал (ФОТО)
В Ходжалы грузовик упал в водоканал (ФОТО)
В Ходжалы грузовик упал в водоканал (ФОТО)
В Ходжалы грузовик упал в водоканал (ФОТО)
В Ходжалы грузовик упал в водоканал (ФОТО)
В Ходжалы грузовик упал в водоканал (ФОТО)
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