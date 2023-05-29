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В Баку легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть погибший

Происшествия Материалы 29 мая 2023 21:02 (UTC +04:00)
В Баку легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть погибший

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БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о необходимости оказания помощи спасателей в связи с дорожно-транспортным происшествием в Хазарском районе города Баку.

Как сообщили Trend в пресс-службе МЧС, в связи с полученной информацией на место происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска министерства.

При оценке оперативной обстановки установлено, что легковой автомобиль Toyota врезался в грузовой автомобиль КамАЗ.

В результате принятых мер тело одного человека было извлечено из легкового автомобиля и передано по назначению.

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