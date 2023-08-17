В Гусаре в центре отдыха получили пищевое отравление 5 человек

БАКУ /Trend/ - Сегодня в одном из центров отдыха, расположенном в Гусарском районе, получили пищевое отравление пять человек.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана, данная ситуация изучается специалистами Агентства и сотрудниками соответствующих структур. Будет предоставлена дополнительная информация о результатах исследований.

Отметим, что распространилась информация о том, что данный случай произошел в центре отдыха "Park Qusar" на территории села Джагар Гусарского района.