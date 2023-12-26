​В Агдаме сотрудник Агентства Азербайджана подорвался на мине

БАКУ /Trend/ - В Агдамском районе произошел минный инцидент.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Агентства Азербайджанской Республики по разминированию, 26 декабря 2023 года на территории освобожденного от оккупации села Сарыджалы Агдамского района при исполнении сотрудником Агентства Махмудовым Зауром Эльдар оглу, 1982 года рождения, служебных обязанностей, разорвалась противопехотная мина.

Махмудов был эвакуирован с места происшествия и доставлен в районную больницу.

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